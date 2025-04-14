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Главный по имуществу: новое назначение в мэрии Самары

САМАРА, 14 апреля, ФедералПресс. В департаменте управления имуществом Самары новый руководитель. Им стала Маргарита Шерстнева. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Самары.

Источник: Reuters

«Маргарита Петровна Шерстнева имеет высшее образование. В 2013 году она окончила ФГБОУ ВПО “Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации” по специальности “Юриспруденция”, — отмечается на сайте мэрии.

В период с 2014 по 2016 годы трудовая деятельность Маргариты Шерстневой была связана с Территориальным управлением Росимущества по Иркутской области.

Впоследствии, с 2016 по 2020 год, Шерстнева занимала руководящие должности в Байкальском государственном университете. Затем, с 2020 по 2024 годы, она руководила городским архивом Дзержинска и параллельно являлась заместителем директора департамента управления делами в муниципальной администрации.

До августа 2024 года департаментом управления имуществом Самары руководил Андрей Белоклоков. Он покинул должность из-за обвинений в коррупции.