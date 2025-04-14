Главный по имуществу: новое назначение в мэрии Самары

Впоследствии, с 2016 по 2020 год, Шерстнева занимала руководящие должности в Байкальском государственном университете. Затем, с 2020 по 2024 годы, она руководила городским архивом Дзержинска и параллельно являлась заместителем директора департамента управления делами в муниципальной администрации.