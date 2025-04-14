У нас есть факты о том, кто находился на том объекте, который был поражен в Сумах. Там была очередная «сходка» украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли не знаю под видом кого… Там находятся военнослужащие стран НАТО и напрямую руководят. Все это знают. «Нью-Йорк таймс» недавно объяснила, как американцы с самого начала играли решающую роль в атаках на Россию. Без этой их роли большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования.