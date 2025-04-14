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Незаметные и смертоносные: на что способны наземные дроны Беларуси (видео)

Белорусский оборонпром не первый год разрабатывает наземные роботизированные комплексы. Смотрите в видео Sputnik, что они из себя представляют.

Источник: Sputnik.by

Опыт современных конфликтов показал, что применение разведывательных и ударных роботов позволяет сохранить множество жизней.

Оператор, находясь в безопасном месте, руководит дроном. Это позволяет не только сберечь жизни, но и выполнить боевую задачу. Востребованность подобных разработок показала и спецоперация РФ на Украине.

Госкомвоенпром Беларуси еще в мае 2017-го представил роботизированный противотанковый комплекс (СРПТК) «Богомол» с управляемыми ракетами. Затем появились дроны «Берсерк» с двумя спаренными четырехствольными пулеметами ГШГ-7,62 и «Вистл» с неуправляемыми ракетами С-5.

Также белорусы адаптировали роботизированные платформы под новейший гранатомет «Сапфир». Р