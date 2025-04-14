Бессмертный полк впервые пройдет по Челябинску под музыку

Сообщается, что грядущий Бессмертный полк, возвращение которого анонсировал губернатор, впервые пройдёт под аккомпанемент военной музыки. По словам мэра Алексея Лошкина музыкальное сопровождение усилит эмоциональный эффект. Необходимое оборудование уже протестировали.
Всего на территории Челябинска в честь 80-летия Победы организуют 97 мероприятий, передаёт «Вечёрка». Сейчас в городе продолжаются субботники близ памятников. Активисты моют монументы, собирают рядом с ними мусор. Некоторые объекты, преимущественно бесхозные, к сожалению, остаются без внимания. Например, монумент у стадиона «Уральская молния» с разрушенными ступеньками. Глава Челябинска призвал либо найти для таких памятников собственников, либо взять администрации их обслуживание в свои руки.