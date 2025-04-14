Бессмертный полк впервые пройдет по Челябинску под музыку

Всего на территории Челябинска в честь 80-летия Победы организуют 97 мероприятий, передаёт «Вечёрка». Сейчас в городе продолжаются субботники близ памятников. Активисты моют монументы, собирают рядом с ними мусор. Некоторые объекты, преимущественно бесхозные, к сожалению, остаются без внимания. Например, монумент у стадиона «Уральская молния» с разрушенными ступеньками. Глава Челябинска призвал либо найти для таких памятников собственников, либо взять администрации их обслуживание в свои руки.