США закрыли России доступ к крупнейшим базам медицинских данных

Опрошенные «Ъ» ученые заявили, что решение США усложняет научно-исследовательские работы и разработку новых лекарств в России. «Возникает риск, что мы будем вынуждены закупать готовые зарубежные препараты, что обходится дороже и уводит финансовые ресурсы за границу. Более того, подобная зависимость в сфере, напрямую влияющей на здоровье населения, ставит страну в уязвимое положение и усиливает технологический разрыв с мировыми лидерами», — сказал руководитель проекта Medach.Pro, врач-исследователь Сергей Ткачев.