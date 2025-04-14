В Госдуме раскрыли, чем для Германии обернутся поставки Taurus Киеву

Ранее глава Христианско-демократического союза (ХДС) и, вероятно, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал передачу Киеву крылатых ракет Taurus, но только в случае, если военную помощь одобрят страны Евросоюза. Политик открыто сообщил, что вооружение украинские военные могут использовать по целям на территории России, например, атаковать Крымский мост.
«Если они поступят на Украину, то будут использоваться для ударов по нашим гражданским и энергетическим объектам, точно так же, как сейчас ВСУ бьют по Казани, по Энгельсу, по Рязани и нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае», — объяснил «Инфо 24» Соболев.
Парламентарий уточнил, что применение ракет Taurus требует участия германских солдат, то есть без их содействия ВСУ не сможет пользоваться вооружением. Виктор Соболев допустил, что атаки с помощью Taurus Киевом спровоцируют жесткий отклик со стороны России в сторону ФРГ.
«На самом деле Германия пытается замаскировать свое участие в конфликте на Украине, так как все ракеты дальнего радиуса действия программируются и управляются военными тех стран, из которых они поступают. Сейчас мы должны сделать все, чтобы эти ракеты не попали на территорию Украины», — добавил депутат. По его мнению, России следует атаковать транспортные объекты — морские порты, аэродромы и мосты, что позволит помешать поставкам немецких ракет. Также, отметил Соболев, Кремлю стоит подготовить варианты ответа странам, в том числе Германии, которые обеспечивают Киев вооружением.
Напомним, в марте французский лидер Эммануэль Макрон анонсировал предоставление Украине военной помощи на сумму в 2 млрд евро. В перечень поддержки ВСУ включены артиллерийские снаряды, боеголовки для истребителей Mirage производства Франции, бронемашины, а также деньги.