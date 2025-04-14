В Госдуме раскрыли, чем для Германии обернутся поставки Taurus Киеву

«На самом деле Германия пытается замаскировать свое участие в конфликте на Украине, так как все ракеты дальнего радиуса действия программируются и управляются военными тех стран, из которых они поступают. Сейчас мы должны сделать все, чтобы эти ракеты не попали на территорию Украины», — добавил депутат. По его мнению, России следует атаковать транспортные объекты — морские порты, аэродромы и мосты, что позволит помешать поставкам немецких ракет. Также, отметил Соболев, Кремлю стоит подготовить варианты ответа странам, в том числе Германии, которые обеспечивают Киев вооружением.