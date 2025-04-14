В мэрии Волгограда произошли кадровые изменения

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, Евгений Коробко родился в 1982 году. Высшее образование получил в волгоградском архитектурно-строительном институте по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
С декабря 2024 года он исполнял обязанности заместителя главы Волгограда. Отмечается, что Евгений Петрович имеет богатый опыт работы в строительной сфере.
Максим Баннов родился в 1983 году, учился в волгоградском госуниверситете по специальности «История», имеет большой опыт работы в сфере СМИ и пресс-службах различных организаций. Ранее трудился в МКУ «Городской информационный центр».