Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии Волгограда произошли кадровые изменения

В городской администрации с 14 апреля приступили к работе замглавы областного центра Евгений Коробко и председатель комитета по информполитике Максим Баннов.

Источник: Reuters

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, Евгений Коробко родился в 1982 году. Высшее образование получил в волгоградском архитектурно-строительном институте по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

С декабря 2024 года он исполнял обязанности заместителя главы Волгограда. Отмечается, что Евгений Петрович имеет богатый опыт работы в строительной сфере.

Максим Баннов родился в 1983 году, учился в волгоградском госуниверситете по специальности «История», имеет большой опыт работы в сфере СМИ и пресс-службах различных организаций. Ранее трудился в МКУ «Городской информационный центр».