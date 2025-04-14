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Гуцул заявила об ограничении в праве общаться со СМИ

Гуцул заявила, что суд ограничил ее право на общение с журналистами.

Источник: РИА "Новости"

КИШИНЕВ, 14 апр — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул после выхода из зала заседаний заявила журналистам, что суд ограничил ее право на общение с представителями СМИ, передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник прошло судебное слушание по делу о незаконном финансировании запрещенной в стране партии «Шор». Ранее другой районный суд уже назначил Гуцул меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 суток по отдельному делу, связанному с нарушениями в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.

«Простите, я не могу сейчас давать комментарии и общаться с прессой. Поймите меня правильно, суд определил такие ограничения», — сказала Гуцул.

Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Защита опротестовала это решение. Ранее в комментарии РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам отметила, что действующее судебное постановление не содержит четкого перечня лиц, взаимодействие с которыми запрещено руководителю автономии.