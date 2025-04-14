Греция закупит у Франции противокорабельные ракеты Exocet

Противокорабельная ракета Exocet массово выпускается во Франции с 1974 года. Ее разработала компания Aerospatiale. Ракета закупается ВМС и ВВС больше 25 государств. Пуск Exocet можно осуществлять не только с надводных судов, подводных лодок, но и самолетов и вертолётов. Дальность стрельбы варьируется от 40 до 180 км.