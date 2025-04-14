Греция закупит у Франции противокорабельные ракеты Exocet

Как сообщает AP, для заключения договора о поставках ракет в Грецию прибыл министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Он подписал соглашение с главой греческого оборонного ведомства Никосом Дендиасом. Информация о том, во сколько обошлось приобретение оружия бюджету Греции, держится в секрете, пишет «Интерфакс».
Министры обороны после подписания документа выступили на совместной пресс-конференции. Дендиас заявил, что покупка противокорабельных ракет связана с тем, что «Греция никому не угрожает, однако сама подвергается угрозам».
AP уточняет, что Греция входит в состав НАТО и находится в конфронтации с еще одним членом Североатлантического альянса — Турцией. Причина разногласий между государствами-соседями — территориальный спор. В течение последних нескольких десятилетий риск военного противостояния между государствами в Эгейском море и восточном Средиземноморье остается высоким.
В Греции принимают меры для усиления обороноспособности — модернизируют военную промышленность и налаживают военное партнерство с Францией, Израилем и США.
Противокорабельная ракета Exocet массово выпускается во Франции с 1974 года. Ее разработала компания Aerospatiale. Ракета закупается ВМС и ВВС больше 25 государств. Пуск Exocet можно осуществлять не только с надводных судов, подводных лодок, но и самолетов и вертолётов. Дальность стрельбы варьируется от 40 до 180 км.
Турция также старается усилить военную мощь. В марте СМИ писали о намерении Анкары ратифицировать военные соглашения с Албанией, Северной Македонией и Республикой Косово, окружающими Грецию. Отмечалось, что действия Турции могут привести к усилению напряженности между двумя странами.