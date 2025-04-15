Арктическая геополитика: стратегические ставки для России, Китая и США

Стратегические интересы России в Арктике
Россия, согласно статье, обладает самым мощным военным и политическим присутствием в Арктическом регионе. Ее арктическая территория простирается на 24 140 километров вдоль береговой линии. Россия, по мнению автора, надеется использовать природные ресурсы Арктики для сохранения своего влияния на мировые энергетические рынки, в частности на рынок природного газа.
Кроме того, она хочет получить прямой и надежный доступ к портам с теплой водой, и налаживание потенциального круглогодичного судоходства в Арктике по Северному морскому пути поможет ей решить эту проблему.
Однако озабоченность у нее должен вызывать растущий интерес Китая к региону, говорится в статье. Нынешнее российско-китайское сотрудничество, как считает автор, носит в основном тактический характер и основано на совместном противодействии доминированию США. России, как пишет Тофик, не хватает инвестиционного потенциала для полноценного освоения Арктики, и она нуждается в китайском капитале, тогда как Китай стремится заручиться политической и правовой поддержкой России в регионе.
Стратегические интересы Китая в Арктике
Интерес Китая к Арктике возник еще в 1980-х годах, но первоначально ограничивался научными исследованиями. Однако с 2012 года его участие в арктической деятельности активизировалось. В 2017 году Китай объявил о создании проекта «Полярный шелковый путь», а в 2018 году опубликовал свою арктическую политику.
Экономическая и стратегическая мощь Китая в значительной степени зависит от производства и торговли, а морские перевозки являются основным видом транспорта для него.
Поэтому Пекин стремится превратить Арктику в один из своих ведущих морских маршрутов и уже подписал соглашения с Россией, Исландией и Гренландией. Северный маршрут поможет китайским судам сократить время в пути в Европу и обратно до 40%. Кроме того, если Китай начнет импортировать энергоносители из Арктики, где, предположительно, находится 30% неразведанных мировых запасов природного газа и 13% запасов нефти, транспортные расходы будут снижены за счет сокращения сроков доставки. Это поможет китайским фирмам уменьшить производственные издержки, увеличить нормы прибыли и повысить конкурентоспособности своего экспорта.
Стратегические интересы США в Арктике
Соединенные Штаты граничат с Арктикой через Аляску. Вашингтон все больше проявляет интерес к этому региону, чтобы противостоять потенциальным стратегическим вызовам. Неоднократные предложения и требования президента Дональда Трампа о приобретении Гренландии у Дании вполне вписываются в рамки арктической геополитики США.
Еще одним фактором, который объясняет интерес США к Арктике, является устойчивое влияние геополитической доктрины Альфреда Мэхэна на американское стратегическое мышление со времен президента Теодора Рузвельта. Мэхэн считал, что мировое господство может быть достигнуто за счет контроля над глобальными торговыми путями, пересекающими моря и океаны.
Как считает Тофик, если Арктика продолжит оттаивать, геополитические, экономические и стратегические изменения перекроят карту мировых сил, усилят конкуренцию и конфликты в новом регионе и перенесут центр политической тяжести в этот регион. Если же США не получат существенного влияния на Арктический регион — такого же, как нынешнее господство Вашингтона над южными маршрутами, — результатом может стать значительное ослабление гегемонии США, добавляет он.