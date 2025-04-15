Арктическая геополитика: стратегические ставки для России, Китая и США

Поэтому Пекин стремится превратить Арктику в один из своих ведущих морских маршрутов и уже подписал соглашения с Россией, Исландией и Гренландией. Северный маршрут поможет китайским судам сократить время в пути в Европу и обратно до 40%. Кроме того, если Китай начнет импортировать энергоносители из Арктики, где, предположительно, находится 30% неразведанных мировых запасов природного газа и 13% запасов нефти, транспортные расходы будут снижены за счет сокращения сроков доставки. Это поможет китайским фирмам уменьшить производственные издержки, увеличить нормы прибыли и повысить конкурентоспособности своего экспорта.