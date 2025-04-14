В Ташкенте появится ещё один океанариум — проект презентовали президенту

Новый ташкентский океанариум может стать туристическим магнитом, повысить узнаваемость столицы и создать уникальное место отдыха для семей с детьми, школьников и туристов. Это также вклад в образовательную и природоохранную инфраструктуру — ведь такие объекты способствуют формированию экологического мышления и интереса к морской биологии.