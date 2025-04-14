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В Ташкенте появится ещё один океанариум — проект презентовали президенту

Vaib.uz (Узбекистан. 14 апреля). В столице Узбекистана планируют построить ещё один океанариум — на этот раз масштабный. Проект сегодня был презентован президенту Шавкату Мирзиёеву.

Новый туристический объект разместится в Яшнабадском районе, на берегу реки Чирчик, и займет 20 гектаров. Рядом предусмотрено строительство торгово-гостиничного комплекса, благодаря которому появится 1,6 тысячи новых рабочих мест.

Новый ташкентский океанариум может стать туристическим магнитом, повысить узнаваемость столицы и создать уникальное место отдыха для семей с детьми, школьников и туристов. Это также вклад в образовательную и природоохранную инфраструктуру — ведь такие объекты способствуют формированию экологического мышления и интереса к морской биологии.