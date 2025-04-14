ЕС приступил к подготовке 17-го пакета санкций против России

О том, что ЕС начал подготовку 17-го пакета антироссийских санкций, EU Observer узнал в конце марта. Собеседники издания из числа европейских дипломатов тогда спрогнозировали, что предложения представят в начале лета, однако в ЕС еще будут учитывать то, как станут развиваться мирные переговоры США, России и Украины.