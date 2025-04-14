ЕС приступил к подготовке 17-го пакета санкций против России

О том, что ЕС начал подготовку 17-го пакета антироссийских санкций, EU Observer узнал в конце марта. Собеседники издания из числа европейских дипломатов тогда спрогнозировали, что предложения представят в начале лета, однако в ЕС еще будут учитывать то, как станут развиваться мирные переговоры США, России и Украины.
Обсуждение смягчения санкций против России активизировалось на фоне переговоров об урегулировании конфликта, которые Москва и Киев ведут с Вашингтоном. Однако Euractiv написал, что Евросоюз не изменит санкционную политику в отношении России как минимум до 31 июля, когда все страны-участницы должны будут проголосовать относительно продления срока ограничений.
16-й пакет санкций ЕС ввел в годовщину начала Россией военной операции на Украине — 24 февраля 2025 года. Евросоюз тогда ввел дополнительные ограничения на экспорт определенных товаров и «контроллеров для видеоигр, игровых контроллеров, контроллеров летных симуляторов, геймпадов, джойстиков». Под санкции также подпали шесть российских аэропортов, включая столичные Внуково и Жуковский, пять морских портов и ряд людей.