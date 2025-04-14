Юрий Шалабаев поздравил Ирину Елагину с званием лучшего классного руководителя

Учитель школы № 33 Ирина Вячеславовна Елагина завоевала звание лучшего классного руководителя Нижнего Новгорода, победив в финале городского фестиваля профессионального мастерства «Классный руководитель года — 2025». Глава города Юрий Шалабаев поздравил Ирину Вячеславовну с победой и отметил, что она стала лучшей не только для экспертов конкурса, но и для своих учеников.
«Для них она разработала несколько собственных программ и проектов, чтобы ребятам в их юном возрасте было интересно изучать историю родной страны. В этом, по словам Ирины Вячеславовны, она видит своё главное предназначение. Поздравляю с победой Ирину Вячеславовну и благодарю за участие и самоотдачу всех педагогов, проявивших себя в профессии и на конкурсе», — написал в своих соцсетях мэр.
Кроме высокого звания, Ирина Елагина удостоена дипломами за лучшие материалы по обобщению опыта классного руководителя, за лучшее выступление в направлении «Панорамы воспитательных идей», за лучший мастер-класс внеурочного занятия «Разговоры о важном» и за лучший «Классный подкаст». Она также разработала воспитательную систему «Красота души народной», которая объединяет уникальные традиции школьного музея и «Семейный театр» с гражданско-патриотическим направлением.
«Школа № 33 — это моя любимая школа, в которой я работаю уже тридцать лет, — рассказала победительница. — Для меня она — второй дом, потому что там замечательные педагоги, замечательные дети и родители. Наверное, самое главное в профессии педагога, — это творчество и любовь к детям. Победа в конкурсе для меня, в первую очередь, это ответственность. Нам сейчас важно передать свои знания и опят молодым педагогам, а среди 8 участников конкурса их 6. Дети должны видеть в классном руководителе вторую маму, которая всегда придет на помощь, сделает все необходимое для того, чтобы дети были самыми лучшими и счастливыми. И чтобы они бежали в школу, как к себе домой».
Руководитель «Клуба успешных родителей» Дворца детского творчества имени В. П. Чкалова и член жюри конкурсов фестиваля Ирина Лебедева рассказала, что было очень сложно выбрать лучшего, так как у всех участников были свои интересные идеи, прекрасное оформление уроков, отличные дидактические материалы и в целом много интересного как для детей, так и для взрослых.
«Сложно было до самого последнего занятия, которое расставило все по своим местам. У Ирины Елагиной есть и опыт, и творчество, и горение, и заинтересованность, и система, которую видно от начала занятия и до самого конца. И это настолько было явно, что, по моему мнению, здесь было только одно первое место и семь вторых», — объяснила она свое решение проголосовать именно за этого педагога.
Во время фестивальных испытаний, по словам организаторов, Ирина Елагина продемонстрировала и прекрасный опыт, как включать ребят в проектную деятельность, привлекая к сотрудничеству и выстраивая равное партнерство с их родителями. Целями фестиваля «Классный руководитель года — 2025» стало выявление и поддержка талантливых классных руководителей, усиление их роли в образовательном процессе, распространение передового, инновационного педагогического опыта и выработка единых подходов к эффективности воспитания детей.
Как отметили в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода, сегодня большинство педагогов — это молодые специалисты, что очень важно для города.
«Здесь, конечно, стоит сказать слова благодарности Юрию Владимировичу Шалабаеву за поддержку специалистов, за грант “Молодой педагог”, который получают наши профессионалы. Это весомая поддержка», — сказал директор городского департамента образования Владимир Радченко.
Он отметил, что участие в конкурсах профессионального мастерства также является и стимулированием мотивации работы учителей, так как конкурсы показывают, насколько велик вклад учителя в воспитание и образование детей, а следовательно, и его вклад в развитие Нижнего Новгорода.
В этом году участниками фестиваля «Классный руководитель года» на школьном и районном уровнях стали более 300 классных руководителей начальных классов. В финал вышли:
Людмила Александровна Молчанова — МБОУ «Школа № 119», Автозаводский район;
Анастасия Евгеньевна Коршунова — МАОУ «Гимназия № 2», Канавинский район;
Елизавета Сергеевна Морина — МБОУ «Школа № 123», Ленинский район;
Дарья Дмитриевна Розоренова — МАОУ «Школа № 118», Московский район;
Ирина Вячеславовна Елагина — МБОУ «Школа № 33», Нижегородский район;
Юлия Валерьевна Пигасина — МБОУ «Школа № 88 “Новинская”, Приокский район;
Яна Сергеевна Тягун — МБОУ «Школа № 173 имени героя Советского Союза Д. А. Аристархова», Советский район;
Ксения Викторовна Горькова — МАОУ «Школа № 84», Сормовский район.
В финале конкурсанты провели мастер-классы внеурочных занятий «Разговоры о важном» по двум темам: «День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека», «Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П. И. Чайковского». Кроме того, каждая финалистка написала педагогическую статью, создала «Классный» подкаст и предложила свою «Панораму воспитательных идей».
Так, лучшей в написании педагогической статьи стала Анастасия Коршунова — классный руководитель 3 «Г» класса МАОУ «Гимназия № 2». Диплом за лучший «Классный подкаст» получила Юлия Пигасина — классный руководитель 2 «К» класса МБОУ «Школа № 88 “Новинская”. Диплом за лучший мастер-класс — проведение внеурочного занятия “Разговоры о важном” получила Елизавета Морина — руководитель 1 “Г” класса МБОУ “Школа № 123”.
Елизавета Морина рассказала, что стать педагогом было ее мечтой и за пять лет работы она ни разу не пожалела о том, что исполнила свою мечту.
«Этот конкурс позволяет остановиться и осознать все, что ты делаешь, потому что, когда ты работаешь, времени сесть и подумать просто не остаётся. Я являюсь выпускницей школы, где работаю, и все мои коллеги очень рады за меня. Они меня поддерживали, за что им большое спасибо», — поделилась она.
Напомним, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил 80 грантов молодым педагогам, увеличив вдвое размер и количество грантов по направлению «Молодой педагог».