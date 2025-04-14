Юрий Шалабаев поздравил Ирину Елагину с званием лучшего классного руководителя

«Школа № 33 — это моя любимая школа, в которой я работаю уже тридцать лет, — рассказала победительница. — Для меня она — второй дом, потому что там замечательные педагоги, замечательные дети и родители. Наверное, самое главное в профессии педагога, — это творчество и любовь к детям. Победа в конкурсе для меня, в первую очередь, это ответственность. Нам сейчас важно передать свои знания и опят молодым педагогам, а среди 8 участников конкурса их 6. Дети должны видеть в классном руководителе вторую маму, которая всегда придет на помощь, сделает все необходимое для того, чтобы дети были самыми лучшими и счастливыми. И чтобы они бежали в школу, как к себе домой».