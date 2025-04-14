Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дании допустили разрыв оборонного соглашения с США

Об этом сообщил датский телеканал TV2 со ссылкой заявление главы МИД страны Ларса Лёкке Расмуссена.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Копенгаген допускает возможность расторжения оборонного соглашения с Вашингтоном о пребывании американских войск на территории Дании. Отмечается, что вывод войск может произойти в случае выхода США из НАТО.

«Если США выйдут из альянса НАТО, Дания может аннулировать соглашение о пребывании американских войск на датской земле», — цитируют «РИА Новости» сообщение TV2.

При этом телеканал указывает, что на данный момент признаков выхода США из альянса не наблюдается.

В конце 2023 года США и Дания заключили соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Тогда его подписали экс-госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Согласно договору, Вашингтон получил доступ к трем датским авиабазам. В их числе: Ольборг, Скрюдструп и Каруп. Соглашение не распространялось на Гренландию и Фарерские острова.

При этом на территории Гренландии присутствуют американские войска. На острове расположена военная база Питуффик — самая северная космическая военная база Штатов. Солдаты США дислоцируются там со времен Второй мировой войны.

Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал НАТО и заявлял о возможности выхода США из альянса, если европейские страны не увеличат свои финансовые вложения в обеспечение собственной безопасности.

Согласно исследованию, проведенному по заказу телекомпании TV2, почти половина датчан (47%) выступает против размещения американского военного контингента в Дании. За нахождение американских войск на острове высказался 41% опрошенных, а 12% затруднились с ответом.