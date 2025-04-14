В Дании допустили разрыв оборонного соглашения с США

Копенгаген допускает возможность расторжения оборонного соглашения с Вашингтоном о пребывании американских войск на территории Дании. Отмечается, что вывод войск может произойти в случае выхода США из НАТО.
«Если США выйдут из альянса НАТО, Дания может аннулировать соглашение о пребывании американских войск на датской земле», — цитируют «РИА Новости» сообщение TV2.
При этом телеканал указывает, что на данный момент признаков выхода США из альянса не наблюдается.
В конце 2023 года США и Дания заключили соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Тогда его подписали экс-госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Согласно договору, Вашингтон получил доступ к трем датским авиабазам. В их числе: Ольборг, Скрюдструп и Каруп. Соглашение не распространялось на Гренландию и Фарерские острова.
При этом на территории Гренландии присутствуют американские войска. На острове расположена военная база Питуффик — самая северная космическая военная база Штатов. Солдаты США дислоцируются там со времен Второй мировой войны.
Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал НАТО и заявлял о возможности выхода США из альянса, если европейские страны не увеличат свои финансовые вложения в обеспечение собственной безопасности.
Согласно исследованию, проведенному по заказу телекомпании TV2, почти половина датчан (47%) выступает против размещения американского военного контингента в Дании. За нахождение американских войск на острове высказался 41% опрошенных, а 12% затруднились с ответом.