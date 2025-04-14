В Дании допустили разрыв оборонного соглашения с США

В конце 2023 года США и Дания заключили соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Тогда его подписали экс-госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Согласно договору, Вашингтон получил доступ к трем датским авиабазам. В их числе: Ольборг, Скрюдструп и Каруп. Соглашение не распространялось на Гренландию и Фарерские острова.