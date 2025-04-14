КИШИНЕВ, 14 апр — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ее пытаются устранить с помощью судебных процессов, поскольку она отстаивает особый статус Гагаузии.
Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Защита опротестовала это решение.
«Меня пытаются устранить не потому, что я нарушила закон, а потому что я его отстаиваю — закон Гагаузии, ее особый статус, ее право на выбор собственного пути. Они боятся не меня — они боятся народной поддержки, боятся правды, боятся тех, кто не склоняет голову», — говорится в заявлении Гуцул, переданном через ее адвокатов.
По словам Гуцул, судебные процессы — это часть целенаправленной кампании, развязанной центральными властями против автономии и против самой идеи особого правового статуса Гагаузии.
Гуцул обвиняют в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор», а также в злоупотреблениях, связанных с управлением избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.