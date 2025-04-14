Гуцул заявила, что ее пытаются устранить

«Меня пытаются устранить не потому, что я нарушила закон, а потому что я его отстаиваю — закон Гагаузии, ее особый статус, ее право на выбор собственного пути. Они боятся не меня — они боятся народной поддержки, боятся правды, боятся тех, кто не склоняет голову», — говорится в заявлении Гуцул, переданном через ее адвокатов.