Денис Бильман рассказал, что две генеральные тренировки парада 9 Мая в Минске пройдут 2 и 6 мая с 22.00.
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«Всегда это вызывает ажиотаж у жителей Минска и гостей столицы. Там нет никаких серьезных оцеплений, можно подойти практически на расстояние, грубо говоря, вытянутой руки и полностью посмотреть на ритуал военного парада. Понятно, что это тренировка, но опять же, побыть рядом с парадными расчетами, с проходящей механизированной колонной будет доступно для желающих 2 и 6 мая с 22.00. Начало тренировки — на пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова», — анонсировал он.
Всего в параде примут участие более 4 тыс. человек от всех военных ведомств и структур Беларуси. Будет представлено более 220 единиц различной боевой техники и более 30 единиц авиационной. «Чуть более 4 тыс. — это только те, кто будет идти по проспекту. Еще более 1 тыс. человек будет задействовано именно в обеспечении самого военного парада. Это и вопросы регулирования, и обеспечения безопасности дорожного движения, и организация связи, и медицинское обеспечение, и материально-техническое обеспечение. Очень много людей и огромные силы тратятся на то, чтобы военный парад прошел без сучка, без задоринки, чтобы дарить только радость зрителям и гостям нашей столицы», — подчеркнул Денис Бильман.