Генеральные тренировки парада 9 Мая в Минске пройдут 2 и 6 мая

Всего в параде примут участие более 4 тыс. человек от всех военных ведомств и структур Беларуси. Будет представлено более 220 единиц различной боевой техники и более 30 единиц авиационной. «Чуть более 4 тыс. — это только те, кто будет идти по проспекту. Еще более 1 тыс. человек будет задействовано именно в обеспечении самого военного парада. Это и вопросы регулирования, и обеспечения безопасности дорожного движения, и организация связи, и медицинское обеспечение, и материально-техническое обеспечение. Очень много людей и огромные силы тратятся на то, чтобы военный парад прошел без сучка, без задоринки, чтобы дарить только радость зрителям и гостям нашей столицы», — подчеркнул Денис Бильман.