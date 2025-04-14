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«Хватает». Путин спросил работницу завода во Всеволожске о зарплате

Вечером в понедельник президент РФ Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи принял участие в открытии производства Slotex — компания во Всеволожске занимается производством декоративных бумажно-слоистых пластиков для покрытия кухонных столешниц и фасадов мебели. Когда с президентом заговорила одна из сотрудниц, он смутил её одним вопросом.

— А уровень заработной платы… Сколько вам платят?

— Хватает.

— Понятно. Это коммерческая тайна или вы могли бы с нами поделиться?

— Среднестатистическая.

Судя по опубликованным вакансиям, оператор производственной линии получает от 70 тысяч рублей в месяц, электромеханик — от 90 тысяч.

Как сообщает администрация Ленобласти, на новом производстве на территории бывшей площадки Ford компания «Слотекс» будет производить свыше 2 млн кв. м декоративного бумажно-слоистого пластика в год по технологии HPL — высокого давления.