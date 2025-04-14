«Хватает». Путин спросил работницу завода во Всеволожске о зарплате

— А уровень заработной платы… Сколько вам платят?
— Хватает.
— Понятно. Это коммерческая тайна или вы могли бы с нами поделиться?
— Среднестатистическая.
Судя по опубликованным вакансиям, оператор производственной линии получает от 70 тысяч рублей в месяц, электромеханик — от 90 тысяч.
Как сообщает администрация Ленобласти, на новом производстве на территории бывшей площадки Ford компания «Слотекс» будет производить свыше 2 млн кв. м декоративного бумажно-слоистого пластика в год по технологии HPL — высокого давления.