«Хватает». Путин спросил работницу завода во Всеволожске о зарплате

Вечером в понедельник президент РФ Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи принял участие в открытии производства Slotex — компания во Всеволожске занимается производством декоративных бумажно-слоистых пластиков для покрытия кухонных столешниц и фасадов мебели. Когда с президентом заговорила одна из сотрудниц, он смутил её одним вопросом.