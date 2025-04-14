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Трамп ждет «очень хорошие предложения» по Украине

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени ожидает «очень хорошие предложения» по урегулированию на Украине. Об этом он сказал журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Сальвадора Найибом Букеле.

Источник: AP 2024

«И все, что я могу сделать, это попытаться остановить это. Это все, что я хочу сделать. Я хочу остановить гибель людей. И я думаю, что мы преуспели в этом», — сказал он. «Полагаю, что очень скоро у вас будут очень хорошие предложения», — добавил Трамп.

В субботу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Трамп понимает суть конфликта на Украине намного лучше, чем европейские лидеры. По его словам, именно американский лидер в контексте конфликта первым заговорил о таких темах, как территориальный вопрос и членство Украины в НАТО. Министр добавил, что глава вашингтонской администрации понимает необходимость устранения первопричин конфликта на Украине для его урегулирования.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно высказывался в поддержку урегулирования украинского конфликта, но только с учетом интересов РФ и при устранении первопричин кризиса. Только это, по словам российского лидера, приведет к долгосрочному миру, в котором заинтересована Москва.