Трамп ждет «очень хорошие предложения» по Украине

«И все, что я могу сделать, это попытаться остановить это. Это все, что я хочу сделать. Я хочу остановить гибель людей. И я думаю, что мы преуспели в этом», — сказал он. «Полагаю, что очень скоро у вас будут очень хорошие предложения», — добавил Трамп.
В субботу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Трамп понимает суть конфликта на Украине намного лучше, чем европейские лидеры. По его словам, именно американский лидер в контексте конфликта первым заговорил о таких темах, как территориальный вопрос и членство Украины в НАТО. Министр добавил, что глава вашингтонской администрации понимает необходимость устранения первопричин конфликта на Украине для его урегулирования.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно высказывался в поддержку урегулирования украинского конфликта, но только с учетом интересов РФ и при устранении первопричин кризиса. Только это, по словам российского лидера, приведет к долгосрочному миру, в котором заинтересована Москва.