Трамп ждет «очень хорошие предложения» по Украине

«И все, что я могу сделать, это попытаться остановить это. Это все, что я хочу сделать. Я хочу остановить гибель людей. И я думаю, что мы преуспели в этом», — сказал он. «Полагаю, что очень скоро у вас будут очень хорошие предложения», — добавил Трамп.