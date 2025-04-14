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Российские военные ударили по месту проведения совещания ВСУ в Сумах

Минобороны РФ подтвердило, что российские военнослужащие нанесли удар по Сумам. В ведомстве обвинили украинские власти в том, что те продолжают использовать мирное население в качестве живого щита. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть доказательства того, что на объекте в Сумах была очередная сходка украинских военачальников с западными коллегами.
Источник: Газета.Ру

Минобороны РФ подтвердило, что российские военнослужащие нанесли удар по Сумам. В ведомстве обвинили украинские власти в том, что те продолжают использовать мирное население в качестве живого щита. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть доказательства того, что на объекте в Сумах была очередная «сходка» украинских военачальников с западными коллегами.

Минобороны России сообщило о нанесении удара двумя ракетами «Искандер» по месту проведения совещания командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумах. Поражение противнику было нанесено в воскресенье, 13 апреля, уточняет ведомство.

«Нанесен удар двумя оперативно-тактическими ракетами “Искандер-М” по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы “Северск”, — говорится в сообщении.

ВС РФ также нанесли поражение цехам предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения вооружения и боеприпасов и пунктам временной дислокации бойцов ВСУ в 137 районах.

В российском министерстве также заявили, что Украина «продолжает использовать мирное население в качестве живого щита», размещая военные объекты и проводя совещания с военнослужащими в пределах жилой застройки.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью «Коммерсанту», что у Москвы есть факты, подтверждающие, что на атакованном объекте в Сумах была «сходка» украинских военачальников с западными коллегами.

«Там была очередная “сходка” украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли не знаю под видом кого… Там находятся военнослужащие стран НАТО и напрямую руководят. Все это знают», — подчеркнул министр.

Он напомнил о ранее опубликованном в газете The New York Times расследовании о роли Вашингтона в вооруженном конфликте.

«Без этой их роли большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования», — указал Лавров.

По словам министра, украинские военные и ранее размещали, и продолжают размещать военные объекты в городах, несмотря на то, что международное гуманитарное право категорически это запрещает.

«Сколько в интернете выложено видео, когда украинские женщины кричат, чтобы военные убирались от магазинов, детских площадок. Но эта практика продолжается», — заключил министр.

Потери Украины.

По информации Минобороны, при ударе по Сумам погибли 60 украинских военнослужащих. Среди них — полковник ВСУ Юрий Юла и еще один военнослужащий Владимир Жеребцов (его звание не указывается).

Городской совет Бердичева в Житомирской области сообщил, что в Сумах был убит командир 27-й артиллерийской бригады ВСУ Юрий Юла, занимавший этот пост с 2023 года. Ранее он служил в 26-й артиллерийской бригаде.

Позже власти Бердичева удалили сообщение о гибели Юлы.

О гибели Жеребцова 14 апреля сообщил телеканал «Общественное». По его данным, погибший был родом из Талалаевской общины Черниговской области. Он родился 22 августа 1986 года в селе Поповичка. 8 августа 2008 года подписал контракт с ВСУ.

Новые взрывы.

13 апреля на территории Сум зафиксировали несколько мощных взрывов. Перед атакой жителей города предупредили о приближении баллистических ракет. По словам президента Владимира Зеленского, погибли 34 человека, ранения получили еще 117.

14 апреля в Сумах снова была слышна серия взрывов, пишет издание «Страна.ua». На кадрах, опубликованных местными СМИ, видно, как в небо поднимаются клубы черного дыма.