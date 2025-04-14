Российские военные ударили по месту проведения совещания ВСУ в Сумах

Минобороны РФ подтвердило, что российские военнослужащие нанесли удар по Сумам. В ведомстве обвинили украинские власти в том, что те продолжают использовать мирное население в качестве живого щита. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть доказательства того, что на объекте в Сумах была очередная сходка украинских военачальников с западными коллегами.