Последние зарубежные новости за 14 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

Европейские энергетические компании вновь рассматривают импорт газа из России, включая поставки от «Газпрома». Как сообщает Reuters, на фоне дефицита альтернативных источников и сбоев в переговорах с Катаром, вице-президент французской компании Engie допустил возвращение до 70 млрд кубометров газа из РФ в случае установления мира на Украине.