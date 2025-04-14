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Последние зарубежные новости за 14 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 14 апреля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Reuters: Европа хочет возобновить поставки российского газа

Источник: Reuters

Европейские энергетические компании вновь рассматривают импорт газа из России, включая поставки от «Газпрома». Как сообщает Reuters, на фоне дефицита альтернативных источников и сбоев в переговорах с Катаром, вице-президент французской компании Engie допустил возвращение до 70 млрд кубометров газа из РФ в случае установления мира на Украине.

Axios: второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме

Источник: РИА "Новости"

Второй раунд переговоров по ядерной программе Ирана, запланированный на 19 апреля, вероятно пройдет в Риме. Инициатива о смене места встречи исходила от США. В переговорах также примут участие оманские посредники.

WSJ: США утратили статус мирового центра производства

Источник: РИА "Новости"

Трамп продвигает идею возвращения производства в страну через введение пошлин, но экономисты The Wall Street Journal считают меры неэффективными. Они предупреждают, что рост цен ударит по обычным потребителям.

FT: ЕС и Британия подпишут соглашение об обороне на саммите в мае

Источник: Reuters

На саммите 19 мая ЕС и Британия планируют подписать пакт о безопасности и обороне. По данным Financial Times, инициативу ускорили заявления Дональда Трампа о возможном снижении помощи странам НАТО.

Reuters: Китай привлек другие страны и Мао Цзэдуна к борьбе с пошлинами Трампа

Источник: Reuters

После объявления новых тарифов США, Пекин усилил дипломатическую активность, призвав пострадавшие от пошлин страны к сотрудничеству. Власти мобилизовали чиновников, готовят ответные меры и расширяют контакты в Европе и Азии.