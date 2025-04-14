«Газета.Ru» отвечает на пять вопросов о торговой войне Трампа

«Не исключаю, что, может быть, нужно поддержать наших экспортеров дополнительно, чтобы они не потеряли среднесрочные рынки. Торговые войны — это в первую очередь текущие кризисы, связанные с резким изменением конкурентоспособности продукции. Однако для нас не менее важно, чтобы те рынки, которые мы завоевали в последние годы, оставались за нами. То есть они могут быть менее выгодными с какой-то точки зрения, но в любом случае Россия с них должна постараться не уходить», — считает Наумов.