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Лавров: РФ и США еще не сформулировали ключевые параметры соглашения по Украине

Ключевые параметры будущего всеобъемлющего соглашения по урегулированию на Украине еще не согласованы. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью «Ъ». По его словам, Москва и Вашингтон поддерживают диалог по этим вопросам.

Источник: РИА "Новости"

«Нет», — сказал Сергей Лавров, отвечая на вопрос «Ъ» о том, удалось ли в ходе уже состоявшихся российско-американских контактов сформулировать ключевые параметры будущего соглашения. «Ключевые компоненты урегулирования согласовать непросто, — отметил министр.— Они обсуждаются».

Лавров подчеркнул, что всеобъемлющее соглашение может быть заключено только при устранении первопричин конфликта. В частности, речь идет о недопущении членства Украины в НАТО и восстановлении прав национальных меньшинств на Украине в соответствии с Уставом ООН, пояснил дипломат.