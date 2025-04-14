Лавров: РФ и США еще не сформулировали ключевые параметры соглашения по Украине

Ключевые параметры будущего всеобъемлющего соглашения по урегулированию на Украине еще не согласованы. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью «Ъ». По его словам, Москва и Вашингтон поддерживают диалог по этим вопросам.