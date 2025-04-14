«Нет», — сказал Сергей Лавров, отвечая на вопрос «Ъ» о том, удалось ли в ходе уже состоявшихся российско-американских контактов сформулировать ключевые параметры будущего соглашения. «Ключевые компоненты урегулирования согласовать непросто, — отметил министр.— Они обсуждаются».
Лавров: РФ и США еще не сформулировали ключевые параметры соглашения по Украине
Ключевые параметры будущего всеобъемлющего соглашения по урегулированию на Украине еще не согласованы. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью «Ъ». По его словам, Москва и Вашингтон поддерживают диалог по этим вопросам.