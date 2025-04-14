ТАСС: эмир Катара приедет в Россию 17 апреля

В конце февраля эмир Катара на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Дохе сказал, что планирует посетить Россию 17 апреля. В марте он общался по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили дальнейшее развитие российско-катарского сотрудничества.