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ТАСС: эмир Катара приедет в Россию 17 апреля

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани посетит Россию с визитом 17 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Во время визита будут обсуждаться вопросы двусторонних и международных отношений.

Источник: РИА "Новости"

В конце февраля эмир Катара на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Дохе сказал, что планирует посетить Россию 17 апреля. В марте он общался по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили дальнейшее развитие российско-катарского сотрудничества.

Катар выполняет роль посредника в российско-украинском и израиле-палестинском конфликтах. Так, например, 27 марта Россия передала Украине пятерых детей для воссоединения с родными. Церемония прошла в посольстве Катара в Москве.