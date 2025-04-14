Путин поручил построить на дне Черного моря саркофаг

По словам президента, работы с танкером, лежащим на дне на глубине 20 метров, должны быть выстроены таким образом, чтобы потом не создавать дополнительных сложностей по откачке нефтепродуктов и по полной утилизации самого корпуса танкера, сообщается на сайте Кремля.