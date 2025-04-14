Путин поручил построить на дне Черного моря саркофаг

Во время совещания с членами правительства 14 апреля президент России Владимир Путин дал указание установить над потерпевшим крушение танкером «Волгонефть-212» защитный саркофаг, который предотвратит утечку в море нефтепродуктов.
По словам президента, работы с танкером, лежащим на дне на глубине 20 метров, должны быть выстроены таким образом, чтобы потом не создавать дополнительных сложностей по откачке нефтепродуктов и по полной утилизации самого корпуса танкера, сообщается на сайте Кремля.
Такое решение было предложено правительственной комиссией, занимающейся ликвидацией последствий аварии, и глава государства с ним согласился и дал соответствующие указания.
Напомним, эколог Георгий Каваносян ранее высказывал предположение о том, что из обломков затонувших в Керченском проливе танкеров может до сих пор вытекать мазут.
Между тем, как сообщал «Югополис» новые выбросы мазута на береговой линии мониторинговые группы фиксируют почти ежедневно. 14 апреля снова были обнаружены загрязнения в Анапе и в Крыму.
Тем не менее, вице-премьер России Виталий Савельев заявил, что на Кубани и в Крыму, за исключением Анапы и Темрюкского района, туристический сезон откроют в обычном режиме.