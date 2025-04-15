Американская правозащитная организация подала иск против пошлин на импорт

«В иске мы оспариваем полномочия администрации по одностороннему введению пошлин», — говорится в распространенном заявлении.
Юристы утверждают, что ни один президент не имеет права переписывать подходы в международной торговле, взимать сотни миллиардов новых налогов, мешать экономике без одобрения конгресса.
Отмечается, что полномочия, на которые ссылался Трамп, не могут толковаться в широком смысле введения пошлин.
«На самом деле они не распространяются на пошлины вовсе», — указывается в материале.
Юристы поясняют, что иск подан от имени пяти представителей американского малого бизнеса, которые пострадали от введенных пошлин, в суд по международной торговле.
Организация требует признать, что у хозяина Белого дома не было полномочий по введению пошлин, и компенсировать заявителям понесенные убытки.
Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров.
Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.
В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.