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Лавров: администрация США признала идиотизмом решение не разговаривать с РФ

Министр отметил, что Москва и Вашингтон должны сделать все, чтобы различие в национальных интересах не деградировало в конфронтацию .
Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с заявлением, что в администрации действующего главы Белого дома Дональда Трампа признали идиотизмом решение команды бывшего главы государства Джо Байдена не разговаривать с РФ о противоречиях двух стран.

«И виден он, здравый смысл, только в одном, что пришли люди, которые нам сказали: “У нас с вами полно проблем, полно противоречий, но это идиотизм, доставшийся с прошлой администрации, что мы с вами не разговариваем”, — приводит слова министра “Коммерсантъ”.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства добавил, что Москва и Вашингтон должны сделать все, чтобы различие в национальных интересах «не деградировало в конфронтацию».

Напомним, ранее Лавров заявил, что РФ и США обсуждают вопросы, касающиеся двусторонних отношений. Речь идет, в частности, о решении проблем с выдачей виз дипломатам.