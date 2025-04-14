Лавров: администрация США признала идиотизмом решение не разговаривать с РФ

«И виден он, здравый смысл, только в одном, что пришли люди, которые нам сказали: “У нас с вами полно проблем, полно противоречий, но это идиотизм, доставшийся с прошлой администрации, что мы с вами не разговариваем”, — приводит слова министра “Коммерсантъ”.