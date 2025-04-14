Трамп обвинил CBS News в манипуляциях данными и призвал лишить лицензии

По его словам, журналисты телеканала сделали все возможное, чтобы незаконно избрать кандидата на выборы 2024 года от Демократической партии Камалу Харрис, однако у них ничего не вышло. Теперь же, когда он пришел к власти, репортеры упоминают его фамилию «в уничижительном и клеветническом контексте».