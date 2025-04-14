Президент США Дональд Трамп обвинил телеканал CBS News в манипулировании информацией и заявил, что подает иск в суд на программу «60 минут», чтобы в дальнейшем СМИ могло быть лишено лицензии на вещание.
«Для меня большая честь подать в суд на “60 минут” CBS Fake News и Paramount за их мошеннические, искаженные до неузнаваемости репортажи», — написал республиканец в соцсети Truth Social.
По его словам, журналисты телеканала сделали все возможное, чтобы незаконно избрать кандидата на выборы 2024 года от Демократической партии Камалу Харрис, однако у них ничего не вышло. Теперь же, когда он пришел к власти, репортеры упоминают его фамилию «в уничижительном и клеветническом контексте».
Глава Белого дома заявил, что программа «60 минут» на CBS News «не новостное шоу, а бесчестный политический игрок», просто замаскированный под новости, и должны ответить за то, что они сделали и делают. Их следует лишить лицензии, отметил политик.
Трамп напомнил, что в одном из выпусков телеканала было сделано сразу два вместо одного главных сюжета о действующем американском президенте: один из репортажей посвятили Украине, а второй сюжет относился к Гренландии.
Хозяин Овального кабинета заметил, что в этом выпуске США были представлены «ложно, недостоверно и мошенническим образом». CBS вышел из-под контроля на невиданных ранее уровнях и должен заплатить за это большую цену, констатировал Трамп.
При этом ранее в сюжете CBS News, посвященном Украине, глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз высказался против мирных переговоров с Россией. Украинский политик утверждал, что «неправильно, когда Америка пытается сохранять нейтралитет», и уверял, что в США якобы преобладают взгляды, близкие к российским. По его мнению, информационные взгляды России якобы сильно влияют на американскую политику.
Также глава режима заявил, что без Америки Украина будет нести большие потери, человеческие и территориальные. По его словам, каким-либо способом Киев завершит конфликт. Но каким именно — он не уточнил.