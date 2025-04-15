Зеленский позвал представителей ЕС в Киев на 9 мая

Глава украинского внешнеполитического ведомства призвал ЕС «показать наше единство и решимость перед лицом самой масштабной агрессии в Европе со времен Второй мировой войны».
Также газета пишет, что президент Украины Владимир Зеленский хочет в мае провести встречу с лидерами государств «коалиции желающих» — стран, которые выразили готовность участвовать в обеспечении мира на Украине путем направления туда войск. Зеленский намерен «определить гарантии безопасности» для Украины на случай возможного соглашения с Россией.
По словам европейских источников Politico, встреча может пройти на Украине, в том числе возможен визит вероятного канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
Верховный дипломат ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран союза, прошедшей 14 апреля, предостерегла все страны — кандидаты в Евросоюз от участия в праздновании Дня Победы в Москве. В марте свой визит в российскую столицу в этот день подтвердил лидер Сербии Александр Вучич, чья страна имеет статус кандидата в ЕС. Также он пообещал в разговоре с президентом Владимиром Путиным, что направит подразделение сербской армии для участия в параде 9 мая.
Единственный из лидеров стран-членов ЕС выражал готовность приехать в Москву на День Победы премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он принял приглашение еще в прошлом году.
Среди глав других государств, которые обещали приехать в Россию 9 мая, — председатель КНР Си Цзиньпин (запланирован полноценный государственный визит), президент Венесуэлы Николас Мадуро, глава Белоруссии Александр Лукашенко. В прошлом году на параде присутствовали лидеры большинства стран бывшего СССР, Кубы, Гвинеи-Бисау, Лаоса.