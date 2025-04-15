Зеленский позвал представителей ЕС в Киев на 9 мая

Верховный дипломат ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран союза, прошедшей 14 апреля, предостерегла все страны — кандидаты в Евросоюз от участия в праздновании Дня Победы в Москве. В марте свой визит в российскую столицу в этот день подтвердил лидер Сербии Александр Вучич, чья страна имеет статус кандидата в ЕС. Также он пообещал в разговоре с президентом Владимиром Путиным, что направит подразделение сербской армии для участия в параде 9 мая.