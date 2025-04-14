Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью изданию «Коммерсантъ» выразил мнение, что Европа стремится сохранить действующую украинскую власть, несмотря на её радикальный характер, и даже рассматривает возможность появления нового, более управляемого лидера, чтобы продолжить ту же политическую линию.
По его словам, предлагаемые европейскими лидерами миротворческие инициативы направлены прежде всего на удержание под контролем хотя бы части территории Украины, где сохраняется антироссийский режим, способный в будущем вновь стать плацдармом для агрессии против России — аналогично тому, как, по его утверждению, использовались Минские соглашения.
Лавров также отметил, что европейские страны избегают обсуждения необходимости проведения выборов на Украине, несмотря на заявления США о целесообразности их проведения. По его словам, европейские политики, даже при смене лица у власти, будут стремиться сохранить нынешний курс киевского режима, не допуская существенных изменений в его сути.
Между тем депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник заявил, что возможными поставками немецких крылатых ракет Taurus Украине Германия тянет за собой в могилу весь Евросоюз.