Лавров: Европа хочет сохранить нацистский режим хотя бы на кусочке Украины

По его словам, предлагаемые европейскими лидерами миротворческие инициативы направлены прежде всего на удержание под контролем хотя бы части территории Украины, где сохраняется антироссийский режим, способный в будущем вновь стать плацдармом для агрессии против России — аналогично тому, как, по его утверждению, использовались Минские соглашения.