Лавров рассказал, что в Европе делают с теми, кто говорит про Украину правду

«Американцы говорят о том, что они понимают, что необходимо что-то сделать с этими коренными причинами. Не хочу даже подозревать, что в Европе нет ни одного нормального человека. Наверняка есть те, кто это понимает. Но им тоже затыкают рот», — сказал Лавров.