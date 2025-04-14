Министр иностранных дел России Сергей Лавров откровенно высказался о том, что делают в Европе с теми, кто осмеливается говорить правду про украинский кризис. В большом интервью газете «Коммерсант» глава МИД заявил, что на Западе им просто-напросто затыкают рот.
В беседе с журналистом глава российского МИД напомнил о первопричинах конфликта и высказываниях нелегитимного главы киевского режима Зеленского. В частности, то, что тот говорил о ненависти к русским.
«Американцы говорят о том, что они понимают, что необходимо что-то сделать с этими коренными причинами. Не хочу даже подозревать, что в Европе нет ни одного нормального человека. Наверняка есть те, кто это понимает. Но им тоже затыкают рот», — сказал Лавров.
Сергей Лавров заверил — президент США Дональд Трамп и его команда отлично понимают, что стало истинной причиной конфликта на Украине. Это в первую очередь усиленное желание администрации Байдена затащить эту страну в НАТО любой ценой.
Также Лавров объяснил, почему киевские власти настаивают на возвращении к границам 1991 года. Он отметил, что режим Зеленского хочет использовать территории в качестве козырей, «чтобы торговаться подороже».