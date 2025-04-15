Бельгийский политик Маньет: ЕС защищает Украину, но не жалеет палестинцев

Маньет считает такую позицию проявлением крайнего лицемерия и призывает к введению эмбарго на экспорт оружия в Израиль, а также к введению экономических санкций против него. Он также выступил против планов ЕС перераспределять средства, предназначенные для развития регионов, борьбы с климатическим кризисом и социальной сферы, в пользу военных расходов.