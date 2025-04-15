Лидер оппозиционной Социалистической партии Бельгии Поль Маньет выразил недовольство политикой Евросоюза, обвинив его в применении двойных стандартов.
Он указал на то, что при поддержке Украины государства ЕС продолжают поставки вооружения Израилю, несмотря на значительное число жертв среди палестинского населения.
Маньет считает такую позицию проявлением крайнего лицемерия и призывает к введению эмбарго на экспорт оружия в Израиль, а также к введению экономических санкций против него. Он также выступил против планов ЕС перераспределять средства, предназначенные для развития регионов, борьбы с климатическим кризисом и социальной сферы, в пользу военных расходов.
По мнению политика, хотя Европа и должна укреплять свою оборону, это не должно происходить за счёт сокращения бюджетов на важные социальные и экологические направления. Он предложил альтернативный путь — перераспределение финансовой нагрузки за счёт сверхбогатых, транснациональных корпораций и банков, получающих чрезмерную прибыль.
Между тем Великобритания передала Украине 752 миллионов фунтов стерлингов (991 миллион долларов) из обещанных ранее 2,26 миллиарда фунтов кредитных средств, они пойдут на закупку военной помощи для Киева.