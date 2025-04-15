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Лавров: Россия знает, как обеспечить свою обороноспособность

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Ъ» заявил, что даже если Москва и Вашингтон не выработают соглашение взамен Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), российская сторона знает, как обеспечить свою обороноспособность. Он подчеркнул, что от администрации Дональда Трампа пока не поступало двусторонних предложений по стратегическому сдерживанию.

Источник: РИА "Новости"

«У нас есть своя политика, и мы знаем, как обеспечить обороноспособность нашего государства на случай, если стратегическая ситуация в мире не изменится. Нас же, несмотря на нормализацию отношений с американцами, никто не прекращает в доктринальных ситуациях США и НАТО объявлять противником, а публично официальные лица — и врагом», — сказал Сергей Лавров.

По словам российского министра, Россия не разваливала договор СНВ-3. От базовых принципов, без которых соглашение не действовало, отказалась администрация бывшего президента США Джо Байдена, отметил Лавров. «И администрация Трампа пока к этим принципам не возвращается, хотя диалог по многим вопросам идет», — отметил он. Пока Дональд Трамп предлагает вести диалог совместно с США, Россией и Китаем, но Пекин от такого формата отказывается.