Лавров: Россия знает, как обеспечить свою обороноспособность

«У нас есть своя политика, и мы знаем, как обеспечить обороноспособность нашего государства на случай, если стратегическая ситуация в мире не изменится. Нас же, несмотря на нормализацию отношений с американцами, никто не прекращает в доктринальных ситуациях США и НАТО объявлять противником, а публично официальные лица — и врагом», — сказал Сергей Лавров.
По словам российского министра, Россия не разваливала договор СНВ-3. От базовых принципов, без которых соглашение не действовало, отказалась администрация бывшего президента США Джо Байдена, отметил Лавров. «И администрация Трампа пока к этим принципам не возвращается, хотя диалог по многим вопросам идет», — отметил он. Пока Дональд Трамп предлагает вести диалог совместно с США, Россией и Китаем, но Пекин от такого формата отказывается.