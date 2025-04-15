Лавров: Россия знает, как обеспечить свою обороноспособность

«У нас есть своя политика, и мы знаем, как обеспечить обороноспособность нашего государства на случай, если стратегическая ситуация в мире не изменится. Нас же, несмотря на нормализацию отношений с американцами, никто не прекращает в доктринальных ситуациях США и НАТО объявлять противником, а публично официальные лица — и врагом», — сказал Сергей Лавров.