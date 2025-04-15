Лавров: у России и США есть понимание по возобновлению работы посольств

По его словам, несмотря на серьёзные разногласия в подходах к множеству международных вопросов, обе стороны сохраняют заинтересованность в поддержании контакта. Лавров подчеркнул важность ведения диалога в уважительном ключе, с готовностью выслушивать друг друга, что, по его утверждению, и происходит на практике.