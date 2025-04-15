Лавров: у России и США есть понимание по возобновлению работы посольств

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что между Москвой и Вашингтоном существует взаимопонимание относительно шагов по восстановлению полноценной работы дипломатических миссий и решению вопросов, связанных с выдачей виз дипломатическим сотрудникам, включая тех, кто работает при ООН, где действуют особые правила.
Он отметил, что процесс диалога между сторонами развивается медленно, но всё же движется вперёд.
По его словам, несмотря на серьёзные разногласия в подходах к множеству международных вопросов, обе стороны сохраняют заинтересованность в поддержании контакта. Лавров подчеркнул важность ведения диалога в уважительном ключе, с готовностью выслушивать друг друга, что, по его утверждению, и происходит на практике.
Ранее Сергей Лавров выступил с заявлением, что в администрации действующего главы Белого дома Дональда Трампа признали идиотизмом решение команды бывшего главы государства Джо Байдена не разговаривать с РФ о противоречиях двух стран.