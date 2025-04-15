Зеленский пригласил европейских лидеров на 9 мая в Киев

«На встрече министров было очень четко заявлено различными государствами-членами, что любого участия в параде или торжествах по случаю 9 Мая в Москве, скорее всего, не будет с европейской стороны», — заявила она на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.