Путин рассказал о запуске трех деревообрабатывающих предприятий в России

В России запущены три новых деревообрабатывающих предприятия. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства, посвященного ситуации в лесопромышленном комплексе. Отчет о совещании опубликован на официальном сайте Кремля и доступен здесь.
Сообщается, что в Калужской области начался выпуск древесно-стружечных плит, в Ленинградской — бумажно-слоистого пластика, а в подмосковном Чехове — упаковки для длительного хранения напитков.
Путин отметил хорошие перспективы и потенциал для роста лесной промышленности в РФ и напомнил, что страна обладает пятой частью мировых запасов древесины.
Напомним, президент России в формате видеоконференции принял участие в открытии трех лесопромышленных предприятий. В частности, Путин открыл новый завод компании, владеющей бывшей фабрикой IKEA.
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