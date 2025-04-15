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Путин рассказал о запуске трех деревообрабатывающих предприятий в России

Владимир Путин рассказал, что в Калужской, Ленинградской и Московской областях запущены деревообрабатывающие предприятия.

Источник: Комсомольская правда

В России запущены три новых деревообрабатывающих предприятия. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства, посвященного ситуации в лесопромышленном комплексе. Отчет о совещании опубликован на официальном сайте Кремля и доступен здесь.

Сообщается, что в Калужской области начался выпуск древесно-стружечных плит, в Ленинградской — бумажно-слоистого пластика, а в подмосковном Чехове — упаковки для длительного хранения напитков.

Путин отметил хорошие перспективы и потенциал для роста лесной промышленности в РФ и напомнил, что страна обладает пятой частью мировых запасов древесины.

Напомним, президент России в формате видеоконференции принял участие в открытии трех лесопромышленных предприятий. В частности, Путин открыл новый завод компании, владеющей бывшей фабрикой IKEA.

Как президент Российской Федерации Владимир Путин смутил сотрудницу мебельной фабрики в Ленинградской области, задав ей простой вопрос об уровне заработной платы, которую она получает, читайте здесь на KP.RU.