Путин рассказал о запуске трех деревообрабатывающих предприятий в России

В России запущены три новых деревообрабатывающих предприятия. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства, посвященного ситуации в лесопромышленном комплексе. Отчет о совещании опубликован на официальном сайте Кремля и доступен здесь.