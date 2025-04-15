Трампу задали вопрос о дедлайне по прекращению огня на Украине

Президент США Дональд Трамп оставил без ответа вопрос журналистов о том, определен ли в переговорах между Москвой и Вашингтоном дедлайн по прекращению огня на Украине. Об этом американского лидера спросили во время общения с прессой в Белом доме в понедельник 14 апреля. Трансляция брифинга доступна на C-SPAN.