Трампу задали вопрос о дедлайне по прекращению огня на Украине

Президент США Дональд Трамп оставил без ответа вопрос журналистов о том, определен ли в переговорах между Москвой и Вашингтоном дедлайн по прекращению огня на Украине. Об этом американского лидера спросили во время общения с прессой в Белом доме в понедельник 14 апреля. Трансляция брифинга доступна на C-SPAN.
Ранее Трамп отмечал, что крайний срок введения режима прекращения огня на Украине не обсуждался.
Напомним, президент Финляндии Александр Стубб предложил лидеру Соединенных Штатов Дональду Трампу назначить 20 апреля 2025 года как дату прекращения огня на Украине.
После этого американский лидер заявил, что речь может идти о своеобразном «психологическом дедлайне» для договоренностей о прекращении огня на Украине.
Также президент США Дональд Трамп объяснил свои усилия в направлении урегулирования украинского конфликта тем, что возникновению этой ситуации способствовал его предшественник Джо Байден.