Лавров: РФ знает, как не заключить с США сделку, которая загонит в ловушку

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва осознаёт риски, связанные с потенциальными соглашениями с экс-президентом США Дональдом Трампом, и понимает, как избежать сценариев, способных поставить страну в уязвимое положение.
По его словам, Россия способна отличить действительно взаимовыгодные предложения от тех, которые маскируются под партнёрские, но на деле могут привести к стратегическим просчётам.
Лавров охарактеризовал внешнеполитический курс Трампа как прагматичный, ориентированный на интересы США, при этом допускающий диалог с другими странами, если интересы совпадают. Такой подход, по его мнению, заслуживает внимания и обсуждения.
Однако министр отметил, что в случае улучшения отношений с Вашингтоном, Россия не должна повторить прежние ошибки, когда сближение приводило к критической зависимости от зарубежных ресурсов — будь то комплектующие, технологии или иные сферы.
Он подчеркнул, что внутри российского политического руководства сформировалось чёткое понимание необходимости сохранять суверенитет и устойчивость в стратегически важных отраслях, включая оборону, продовольствие и науку. Лавров выразил уверенность, что этот опыт будет учтён и не окажется забыт.
Ранее Лавров сообщил, что между Москвой и Вашингтоном существует взаимопонимание относительно шагов по восстановлению полноценной работы дипломатических миссий и решению вопросов, связанных с выдачей виз дипломатическим сотрудникам, включая тех, кто работает при ООН, где действуют особые правила.