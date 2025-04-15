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Посольство РФ в Тегеране подтвердило информацию о визите Аракчи в Москву

Поездка будет способствовать укреплению стратегического диалога между Москвой и Тегераном.

Источник: Аргументы и факты

Посольство России в Иране подтвердило, что в конце текущей недели Москву посетит глава Министерства иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи. В рамках визита планируются переговоры по ключевым вопросам сотрудничества между двумя странами.

Как сообщили в российской дипмиссии, в повестке предстоящей встречи значатся наиболее актуальные темы двустороннего взаимодействия. Особое внимание стороны намерены уделить развитию политических и экономических связей, а также расширению партнерства в различных сферах.

Кроме того, дипломаты обсудят широкий круг вопросов, касающихся региональной стабильности и международной повестки. Ожидается, что встреча будет способствовать укреплению стратегического диалога между Москвой и Тегераном на фоне текущих геополитических вызовов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в ближайшее время примет решение в отношении Ирана.