Посольство РФ в Тегеране подтвердило информацию о визите Аракчи в Москву

Посольство России в Иране подтвердило, что в конце текущей недели Москву посетит глава Министерства иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи. В рамках визита планируются переговоры по ключевым вопросам сотрудничества между двумя странами.
Как сообщили в российской дипмиссии, в повестке предстоящей встречи значатся наиболее актуальные темы двустороннего взаимодействия. Особое внимание стороны намерены уделить развитию политических и экономических связей, а также расширению партнерства в различных сферах.
Кроме того, дипломаты обсудят широкий круг вопросов, касающихся региональной стабильности и международной повестки. Ожидается, что встреча будет способствовать укреплению стратегического диалога между Москвой и Тегераном на фоне текущих геополитических вызовов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в ближайшее время примет решение в отношении Ирана.