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МИД Ирана: второй раунд переговоров с США пройдёт в Омане

Маскат останется принимающей стороной для второго раунда переговоров.

Источник: Аргументы и факты

По информации официального представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, следующий этап непрямого диалога между Тегераном и Вашингтоном намечен на 19 апреля и пройдёт в Маскате.

Об этом Багаи сообщил в интервью агентству IRNA.

Он уточнил, что по итогам проведённых консультаций было принято решение сохранить Оман в роли принимающей стороны для второго раунда переговорного процесса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет решение в отношении Ирана.

Напомним, в Омане состоялись непрямые переговоры министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и Уиткоффа. Спецпосланник Трампа назвал встречу «позитивной и конструктивной».