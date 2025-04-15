МИД Ирана: второй раунд переговоров с США пройдёт в Омане

По информации официального представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, следующий этап непрямого диалога между Тегераном и Вашингтоном намечен на 19 апреля и пройдёт в Маскате.
Об этом Багаи сообщил в интервью агентству IRNA.
Он уточнил, что по итогам проведённых консультаций было принято решение сохранить Оман в роли принимающей стороны для второго раунда переговорного процесса.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет решение в отношении Ирана.
Напомним, в Омане состоялись непрямые переговоры министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и Уиткоффа. Спецпосланник Трампа назвал встречу «позитивной и конструктивной».