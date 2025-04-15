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Лавров: США признали идиотизмом отказ администрации Байдена от диалога с Россией

Предыдущая администрация США, возглавляемая Джо Байденом, осознала ошибочность прекращения диалога с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Коммерсанту .
Источник: Life.ru

По словам министра, новая администрация признала абсурдность отказа от общения, доставшегося от преемников. Лавров подчеркнул необходимость поддержания диалога между ответственными участниками международной арены, коими являются Россия и США. Он считает, что разногласия не должны перерастать в конфронтацию.

«У нас с вами полно проблем, полно противоречий, но это идиотизм, доставшийся с прошлой администрации, что мы с вами не разговариваем», — отметил министр.

В заключение Лавров выразил надежду на возможность реализации взаимовыгодных проектов в областях, где интересы двух стран совпадают.

Напомним, ранее Дональд Трамп назвал конфликт на Украине «войной Байдена», добавив, что стремится к её завершению ради спасения жизней. Глава Белого дома также обвинил Владимира Зеленского и Байдена в некомпетентности, приведшей к эскалации конфликта.