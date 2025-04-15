Лавров: США признали идиотизмом отказ администрации Байдена от диалога с Россией

По словам министра, новая администрация признала абсурдность отказа от общения, доставшегося от преемников. Лавров подчеркнул необходимость поддержания диалога между ответственными участниками международной арены, коими являются Россия и США. Он считает, что разногласия не должны перерастать в конфронтацию.
«У нас с вами полно проблем, полно противоречий, но это идиотизм, доставшийся с прошлой администрации, что мы с вами не разговариваем», — отметил министр.
В заключение Лавров выразил надежду на возможность реализации взаимовыгодных проектов в областях, где интересы двух стран совпадают.
Напомним, ранее Дональд Трамп назвал конфликт на Украине «войной Байдена», добавив, что стремится к её завершению ради спасения жизней. Глава Белого дома также обвинил Владимира Зеленского и Байдена в некомпетентности, приведшей к эскалации конфликта.