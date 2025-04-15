Министр обороны ФРГ раскритиковал планы Мерца по передаче ракет Taurus Украине

По словам Писториуса, у поставок есть свои доводы, но и много аргументов против. Он также отметил, что в ЕС нет стран, которые используют такие ракеты. Поэтому, по его мнению, идея согласовать передачу с союзниками выглядит сомнительно.
Политик также отверг распространённое мнение, будто он последовательно продвигает идею отправки Taurus на Украину. Он уточнил, что подобных заявлений никогда не делал. По его словам, подобные вопросы лучше обсуждать без лишнего шума.
Напомним, ранее Мерц заявил о возможной поставке ракет Taurus Киеву при согласии стран Евросоюза. Он также указал, что передача дальнобойного вооружения должна быть не только технически подготовлена, но и политически выверена.