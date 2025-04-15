В США подали иск против пошлин Трампа на импорт

Юристы Liberty Justice Center утверждают, что президент США превысил свои полномочия, вводя дополнительные пошлины без одобрения Конгресса. Они представляют интересы пяти представителей малого бизнеса, понёсших убытки из-за этих мер.
«В иске мы оспариваем полномочия администрации по одностороннему введению пошлин», — говорится в заявлении организации.
По мнению истцов, полномочия, на которые ссылался Трамп, не предусматривают возможности введения пошлин в таких масштабах. Они требуют признать действия президента незаконными и компенсировать убытки пострадавшим предпринимателям.
Напомним, 2 апреля Дональд Трамп ввёл 10-процентные пошлины на импорт. России эти меры не коснулись. Позже действие тарифов приостановили на 90 дней для 75 стран. 130 стран выразили желание вести переговоры с США о таможенных пошлинах. Сейчас администрация Штатов ведёт активную торговую войну с Пекином: на импортные китайские товары в Америке действует тариф в 145%.