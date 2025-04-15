В США подали иск против пошлин Трампа на импорт

Напомним, 2 апреля Дональд Трамп ввёл 10-процентные пошлины на импорт. России эти меры не коснулись. Позже действие тарифов приостановили на 90 дней для 75 стран. 130 стран выразили желание вести переговоры с США о таможенных пошлинах. Сейчас администрация Штатов ведёт активную торговую войну с Пекином: на импортные китайские товары в Америке действует тариф в 145%.