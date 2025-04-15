Лавров: РФ знает, как обеспечить свою обороноспособность

Лавров отметил, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, о чём ранее уже заявлял президент Владимир Путин. По его словам, смысл договора СНВ-3 заключается не только в инспекциях и технических процедурах, но и в принципах взаимного уважения и равной безопасности. Однако эти основы, по мнению министра, были подорваны выходом США из ключевых соглашений.