Лавров: РФ знает, как обеспечить свою обороноспособность

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия обладает всеми необходимыми механизмами для обеспечения своей обороноспособности, если глобальная стратегическая обстановка останется прежней. Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсант».
Он подчеркнул, что, несмотря на эпизоды нормализации отношений с США, Москва по-прежнему рассматривается Вашингтоном и НАТО как противник — как в официальных доктринальных документах, так и в публичных заявлениях западных политиков.
Лавров отметил, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, о чём ранее уже заявлял президент Владимир Путин. По его словам, смысл договора СНВ-3 заключается не только в инспекциях и технических процедурах, но и в принципах взаимного уважения и равной безопасности. Однако эти основы, по мнению министра, были подорваны выходом США из ключевых соглашений.
Министр напомнил, что администрация Дональда Трампа предлагала включить Китай в формат переговоров, но при этом не вела содержательного диалога с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва не собирается предпринимать инициатив по новым договоренностям, так как именно западные страны, в первую очередь США, разрушили прежние механизмы контроля над вооружениями.
По его словам, администрация Джо Байдена отказалась от основополагающих принципов СНВ-3, а команда Трампа пока к ним не вернулась, несмотря на продолжающийся диалог по ряду вопросов.
Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал «необъявленной войной» политику, которую Соединенные Штаты проводили в отношении РФ после подписания договора СНВ-III.