Лавров: Россия знает, как не загнать себя в «ловушку» в сделке с США

«Сейчас, когда нам предлагают нормальные (как говорит Дональд Трамп) “сделки”, мы воспринимаем это в хорошем смысле. Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную “ловушку”», — сказал он.