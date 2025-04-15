Лавров: Россия знает, как не загнать себя в «ловушку» в сделке с США

Лавров подчеркнул, что Россия учла прошлый опыт и не допустит экономической, технической или военной зависимости от США. По его словам, важно извлекать выгоду из сотрудничества, не ставя под угрозу национальную безопасность.
«Сейчас, когда нам предлагают нормальные (как говорит Дональд Трамп) “сделки”, мы воспринимаем это в хорошем смысле. Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную “ловушку”», — сказал он.
Министр добавил, что внешняя политика Трампа, основанная на национальных интересах, заслуживает внимания, поскольку он готов к диалогу при совпадении интересов. Однако Лавров предостерег от повторения ситуации, когда Россия зависела от западных технологий и поставок. Он подчеркнул, что страна должна обеспечить свою безопасность в военной, продовольственной и технологической сферах.
Ранее Лавров заявил, что администрация Байдена признала ошибочным отказ от диалога с Россией. По его словам, поддержание диалога между ответственными участниками международной арены необходимо, несмотря на разногласия.