Профессор Дизен: терпение Трампа заканчивается из-за Зеленского

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отметил в социальной сети X*, что у Дональда Трампа начинает иссякать терпение в отношении Владимира Зеленского.
Таким образом он отреагировал на высказывания бывшего американского президента, в которых тот выразил недовольство действиями Киева, упрекнув украинское руководство в том, что оно спровоцировало эскалацию, надеясь на бесконечную поддержку со стороны западных стран.
Трамп также подчеркнул, что Зеленский регулярно обращается за дополнительными поставками оружия и расширением помощи для украинских военных.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп резко высказался о попытках Киева добиться от партнеров поставок вооружений.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.