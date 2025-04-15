Посольство России в Италии выступило с резкой критикой в адрес итальянских властей, обвинив их в попытках подорвать усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.
В заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии, подчёркивается, что Рим предпочитает антироссийскую риторику вместо содействия дипломатическому диалогу и поиску справедливого выхода из кризиса.
По мнению российских дипломатов, в то время как Москва и Вашингтон предпринимают шаги по снижению напряжённости и созданию условий для прекращения конфликта, итальянский политический и медийный истеблишмент продолжает настраивать общественность против России и препятствовать движению к миру. Такие действия, считают в посольстве, лишь усугубляют ситуацию и способствуют затягиванию боевых действий.
В заявлении также говорится, что складывается впечатление, будто главной задачей итальянских властей стало не продвижение мира, а защита дискредитировавшего себя киевского режима. Российская сторона обвиняет Рим в слепом следовании украинской военной пропаганде и намеренном искажении реальной картины происходящего.
Ранее президент политической организации Cantiere Laboratorio Витторио Джиольотти заявил, что Рим де-факто лишён возможности самостоятельно формировать внешнюю политику, а также выстраивать экономические и дипломатические отношения с теми странами, которые могли бы быть стратегически важными партнёрами.