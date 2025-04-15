По мнению российских дипломатов, в то время как Москва и Вашингтон предпринимают шаги по снижению напряжённости и созданию условий для прекращения конфликта, итальянский политический и медийный истеблишмент продолжает настраивать общественность против России и препятствовать движению к миру. Такие действия, считают в посольстве, лишь усугубляют ситуацию и способствуют затягиванию боевых действий.