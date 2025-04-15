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Глава Минфина Бессент допустил разрыв торговых отношений США и Китая

Бессент добавил, что нынешний уровень пошлин на товары из Китая не воспринимается как желанный.

Источник: Аргументы и факты

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в американской администрации не считают разрыв торговых связей с Китаем неизбежным, хотя такой сценарий и не исключается.

В интервью Bloomberg TV он подчеркнул, что подобный поворот событий возможен, но не является предопределённым.

Также Бессент обратил внимание на высокий уровень действующих пошлин на китайские товары, назвав их серьёзными и нежелательными. По его словам, никто не рассматривает такую меру как долгосрочное решение и не заинтересован в сохранении текущих ограничений.

Между тем американский президент Дональд Трамп, комментируя государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Ханой, заявил, что вьетнамские и китайские власти якобы обсуждают, как нанести вред США.