Глава Минфина Бессент допустил разрыв торговых отношений США и Китая

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в американской администрации не считают разрыв торговых связей с Китаем неизбежным, хотя такой сценарий и не исключается.
В интервью Bloomberg TV он подчеркнул, что подобный поворот событий возможен, но не является предопределённым.
Также Бессент обратил внимание на высокий уровень действующих пошлин на китайские товары, назвав их серьёзными и нежелательными. По его словам, никто не рассматривает такую меру как долгосрочное решение и не заинтересован в сохранении текущих ограничений.
Между тем американский президент Дональд Трамп, комментируя государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Ханой, заявил, что вьетнамские и китайские власти якобы обсуждают, как нанести вред США.