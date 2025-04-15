ХАМАС: движение изучает предложение Израиля по Газе и скоро даст ответ

Радикальное палестинское движение ХАМАС рассматривает предложение Израиля по прекращению огня в секторе Газа и в скором времени даст на него ответ, говорится в заявлении организации.
Уточняется, что план был передан посредниками. В движении отметили, что палестинская сторона ответит после завершения необходимых консультаций.
Напомним, 10 апреля израильский министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что Израиль считает Палестину «вымышленным государством». Глава ведомства добавил, что в текущей ситуации признание ее государственности другими странами Тель-Авив расценивает как «награду за террор».
Также сообщалось, что 12 апреля израильский министр обороны Исраэль Кац в обращении к жителям сектора Газа объявил, что в ближайшее время Израиль планирует расширить боевые действия в палестинском анклаве. Он призвал жителей территорий, на которых ведутся бои, эвакуироваться.