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ХАМАС: движение изучает предложение Израиля по Газе и скоро даст ответ

В организации уточнили, что израильский план по прекращению огня был передан посредниками.

Радикальное палестинское движение ХАМАС рассматривает предложение Израиля по прекращению огня в секторе Газа и в скором времени даст на него ответ, говорится в заявлении организации.

Уточняется, что план был передан посредниками. В движении отметили, что палестинская сторона ответит после завершения необходимых консультаций.

Напомним, 10 апреля израильский министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что Израиль считает Палестину «вымышленным государством». Глава ведомства добавил, что в текущей ситуации признание ее государственности другими странами Тель-Авив расценивает как «награду за террор».

Также сообщалось, что 12 апреля израильский министр обороны Исраэль Кац в обращении к жителям сектора Газа объявил, что в ближайшее время Израиль планирует расширить боевые действия в палестинском анклаве. Он призвал жителей территорий, на которых ведутся бои, эвакуироваться.