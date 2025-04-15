ХАМАС: движение изучает предложение Израиля по Газе и скоро даст ответ

Также сообщалось, что 12 апреля израильский министр обороны Исраэль Кац в обращении к жителям сектора Газа объявил, что в ближайшее время Израиль планирует расширить боевые действия в палестинском анклаве. Он призвал жителей территорий, на которых ведутся бои, эвакуироваться.