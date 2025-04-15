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«Россия знает, как не загнать себя в ловушку»: Лавров заявил, что сделка с США должна быть взаимовыгодной

Лавров: Россия знает, как не загнать себя в ловушку при сделке с США.

Источник: Комсомольская правда

Россия способна обезопасить себя от попадания в ловушку при заключении сделки с Соединенными Штатами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную “ловушку”», — сказал министр в интервью изданию «Коммерсант».

Речь идет о недопущении зависимости в экономической, технической, военной и иных сферах, подчеркнул Лавров, назвав прагматичным и заслуживающим разговора подход Дональда Трампа к отстаиванию интересов США при готовности к диалогу с другими странами.

Также Лавров отметил, что новая администрация США, назначенная президентом Дональдом Трампом после его избрания на этот пост, признала идиотизмом решение команды экс-президента Джо Байдена не обсуждать с РФ противоречия в отношениях двух стран.

Ранее Сергей Лавров заявил о здравомыслии на переговорах России и США.