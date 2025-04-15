В годы Великой Отечественной войны на территории Австрии действовало почти 50 концентрационных лагерей, о чём говорится в новом мультимедийном проекте Министерства обороны РФ под названием «Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай».
Несмотря на наличие антифашистского сопротивления в Вене к моменту её освобождения, масштаб борьбы был сильно ограничен в условиях репрессий и тотального контроля со стороны нацистского режима.
Как отмечается в проекте, к 1945 году в Австрии функционировали 49 концлагерей, одним из самых известных из которых стал лагерь Маутхаузен. Расположенный в уезде Перг, всего в полутора километрах от одноимённого населённого пункта, он стал одним из центров массового уничтожения людей. С 1939 года по май 1945 года в нём были замучены более 335 тысяч человек, как и в других лагерях смерти, таких как Майданек, Бухенвальд и Дахау.
Несмотря на тяжелые условия, в Вене существовало подпольное движение сопротивления. Однако его возможности были крайне ограничены — участники в основном занимались сбором разведданных и попытками склонить к дезертирству военнослужащих из числа местных. Даже такие действия требовали огромного мужества, поскольку нацистские структуры осуществляли жесткий контроль за любыми проявлениями нелояльности.
Ранее сообщалось, что Вена третий год подряд не пригласила представителей Москвы на официальные мероприятия по случаю освобождения нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен.